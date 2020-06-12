Ермак с министрами улетел в Париж обсуждать нормандский формат [ Редактировать ]
В пятницу, 12 июня, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации осуществит однодневный рабочий визит во Францию. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Делегацию возглавляет вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко.
Запланирована встреча украинской делегации с внешнеполитическим советником президента Французской Республики Эммануэлем Бонном, который представляет Францию на переговорах советников лидеров стран, участвующих в Нормандском формате.
Ранее сообщалось, что на заседании трехсторонней контактной группы в Минске обсуждались условия проведения выборов на Донбассе.
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