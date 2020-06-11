На засіданні ТКГ обговорили умови проведення виборів на Донбасі [ Редактировать ]
Місцеві вибори в "ОРДЛО" відбудуться лише після повної деескалації на Донбасі. На цьому вкотре наголосила українська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи. Зустріч відбулася напередодні у форматі відеоконференції.
Передусім ідеться про виведення іноземних військ, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю над кордоном. На засіданні також ішлося про забезпечення повного доступу ОБСЄ до всієї непідконтрольної території.
Вперше у складі української делегації у роботі взяли участь представники "ОРДЛО" - журналісти, юрист та лікар. Перемовини поновлять 15 червня.
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