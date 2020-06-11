Місцеві вибори в "ОРДЛО" відбудуться лише після повної деескалації на Донбасі. На цьому вкотре наголосила українська сторона на засіданні тристоронньої контактної групи. Зустріч відбулася напередодні у форматі відеоконференції.

Передусім ідеться про виведення іноземних військ, роззброєння незаконних збройних формувань і відновлення контролю над кордоном. На засіданні також ішлося про забезпечення повного доступу ОБСЄ до всієї непідконтрольної території.

Вперше у складі української делегації у роботі взяли участь представники "ОРДЛО" - журналісти, юрист та лікар. Перемовини поновлять 15 червня.