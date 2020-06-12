Зеленский переходит на особый режим работы [ Редактировать ]
В связи с тем, что у жены Владимира Зеленского нашли коронавирус, президент переходит на особый режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Результат теста на коронавирус, который сдал сам президент, оказался отрицательным. Состояние здоровья Зеленского позволяет ему выполнять служебные обязанности.
Ситуации самоизоляции и карантина в Конституции Украины предусмотрены не были. Именно поэтому принят специальный протокол режима работы президента, соответствующий как нормам действующего законодательства, так и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Глава государства ежедневно проходит тестирование методами ИФА и ПЦР, а также медосмотры.
Он ограничивает круг физического общения, переводит совещания в онлайн-режим. Очные встречи, которые предусматривают личное общение с главой государства, на ближайшие дни исключаются.
Зеленский не будет участвовать в массовых мероприятиях, а также отменяются все его рабочие поездки за пределы Киева. Кроме того, президент временно будет общаться лишь с охраной и ближайшими помощниками.
Исключения из этого протокола возможны только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, требующей немедленного реагирования со стороны Главы государства в соответствии с его конституционных полномочий.
Отметим, что согласно Конституции, президент не может никому делегировать свои полномочия.
Ранее мы писали, что в Украине второй день подряд фиксируют рост числа зараженных.
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