У Елены Зеленской обнаружили коронавирус [ Редактировать ]
Жена президента Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов болезни.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский и дети уже прошли тестирование, их результаты отрицательные.
В ОП говорят, что Елена Зеленская придерживалась карантина и проходила тестирование на коронавирус регулярно. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.
Где и когда именно заразилась первая леди - пока неизвестно. В Офисе президента заявили, что проводится эпидемиологическое расследование.
Ранее мы писали, что в Украине второй день подряд фиксируют рост числа зараженных.
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