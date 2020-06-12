Жена президента Владимира Зеленского заразилась коронавирусом. Она чувствует себя хорошо и у нее нет никаких симптомов болезни.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский и дети уже прошли тестирование, их результаты отрицательные.

В ОП говорят, что Елена Зеленская придерживалась карантина и проходила тестирование на коронавирус регулярно. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.



Где и когда именно заразилась первая леди - пока неизвестно. В Офисе президента заявили, что проводится эпидемиологическое расследование.

Ранее мы писали, что в Украине второй день подряд фиксируют рост числа зараженных.