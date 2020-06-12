Коронавирус в Украине: последние сведения о зараженных [ Редактировать ]
По состоянию на пятницу, 12 июня, в Украине зафиксированы 29 753 случаев заражения коронавирусом. По сравнению с предыдущим днем количество подтвержденных случаев увеличилось на 683.
Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья МОЗ.
Кроме того, число жертв COVID-19 в Украине возросло до 870 человек. За сутки количество летальных случаев увеличилось на 16.
Также от болезни выздоровели 13 567 украинец (426 за сутки).
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Ранее вирусолог рассказал, когда в Украине ожидать пик коронавируса. Также мы писали о том, что Минздрав запретил снимать карантинные ограничения в 9 областях.
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