Працівники Державного бюро розслідувань прийшли до колишнього посадовця Володимира Омеляна, ексміністра інфраструктури. Сьогодні вранці у нього вдома відбувся обшук. Що хотіли виявити? І чи знайшли?

6:30 ранку. На Facebook-сторінці колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна з'являються два фото. На них - чоловіки у камуфляжі та балаклавах стоять біля подвір'я приватного будинку.

Володимир Омелян, ексміністр інфраструктури України:

Стоїть купа автоматників, купа службових машин ДБР, яке прийшло з обшуком помешкання, в якому ми мешкаємо - будинок сам нами орендується. У них було рішення суду у рамках кримінального провадження щодо попереднього власника будинку. На моє природне здивування, що я цю людину особисто взагалі не знаю - мені сказали, що "у нас є рішення суду і ми будемо його виконувати".

Справа, в якій прийшли слідчі Державного бюро розслідувань, стосується колишнього народного депутата, бізнесмена з Черкащини Геннадія Бобова. Будинок в Іванковичах раніше належав його дружині. Тепер, згідно з декларацією Омеляна за 2019 рік, колишній міністр із сім'єю винаймає це житло.

Бобов - я взагалі не знайомий і максимум, що я бачив - це візуально його в залі парламенту.

Слідчі ДБР нічого не вилучили. За версією Омеляна, сьогоднішній обшук - помста влади за критику. Хоча у ДБР прокоментували причини сьогоднішніх дій так:

Обшуки проведені в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактом скоєння злочинною організацією викрадення 4 квітня 2014 року в м.Корсунь-Шевченківський, та умисного вбивства журналіста Василя Сергієнка за місцем проживання одного з народних депутатів України попередніх скликань, члена "Партії регіонів".

Мовляв, до Омеляна ці слідчі дії стосунку не мають.

Проте, з ексміністром уже пов'язано чимало скандальних справ - зокрема, щодо недостовірного декларування у 2016 році. Тоді чиновник приховав, звідки взяв гроші на дорогий позашляховик, а ще - оренду того ж злощасного будинку, де сьогодні й відбувся обшук.

На посаді міністра Володимир Омелян запам'ятався гучними обіцянками запустити вакуумний потяг "Гуперлуп". Який так і не поїхав.