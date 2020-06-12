Копи без повноважень. На тижні, що минає, десятки американських міст голосували за нові обмеження для поліцейських. Десь гумові кулі та сльозогінній газ тепер - поза законом, десь - працівників скорочують, а у Міннеаполісі - поліцейське управління взагалі розформовують.

Що тепер зміниться для Америки? Дмитро Анопченко розпитав про це і експертів, і людей, які самі постраждали через свавілля копів.

Лише за кілька останніх тижнів Америка побачила таку різну поліцію! Брутальних озброєних офіцерів, які розганяли акції протесту і, не замислюючись, брали в руки кийки… Та нинішніх "силовиків із обкладинки", які мило вітаються з мітингарями і залюбки фотографуються, особливо з темношкірими.

Така зміна - наслідок суспільного тиску, вимог урізати копам повноваження і фінансування.

Не хочу більше боятися за своє життя щоразу, як бачу поліцейського! Щойно мене зупиняють - відчуття, що це - останній день у житті, що зараз застрелять чи придушать, як Флойда.

У нас поліцейська система вже геть прогнила!

І в найбільших містах США, щоб погамувати пристрасті, погоджуються на ці вимоги. Десь уже оголосили поза законом прийоми удушення з арсеналу поліцейських, десь - наклали табу на сльозогінний газ і гумові кулі. Нью-Йорк і Пенсильванія повідомили про початок масштабної реформи.

Демократи запропонували законопроект, за яким силовиків зможуть притягати до відповідальності за посадові помилки, а затриманим - дати можливість судитися з копами, які перевищили повноваження. Досі система їх покривала.

У них же імунітет - тобто ,"брудного" копа неможливо змусити відповісти за злочини, доки іншого поліцейського за такий самий вчинок не покарають в іншому окрузі.

У натовпі під час протестів чуєш саме такі розповіді.

Мене побили! Знаєте, що сталося? Білі копи побили чорного. Вивезли в ліс, за місто - викинули, а потім там же пікнік влаштували!

І це одна з причин, чому після вбивства Флойда так багато абсолютно різних людей вийшли на мітинги. Для США це стало "американською Врадієвкою". Коли несправедливості було вже так багато, що перший гучний привід спричинив вибух.

Девід Шульц, професор, вивчає поліцейське насильство:

Скільки вже такого було: гучний факт поліцейського насильства, політики обіцяють усе змінити, а врешті ніхто нічого не робить.

Історій поліцейського насильства, про які раніше не говорили, останнім часом чуєш так багато, що розумієш - це проблема не тільки для афроамериканців. Але і для законослухняних білих громадян, які й подумати ніколи не могли, що з ними таке може статися - допоки самі не зіткнулися із системою.

Киянка Катерина Панова живе у містечку Еджвотер у штаті Нью-Джерсі. Така собі тиха американська провінція. І звідки тут взятися злочинам… Та несподівано арештували… Катю.

Катерина Панова, постраждала від зловживань поліцейських:

Я общаюсь с психологом - минимум раз в неделю, муж тоже и дети тоже. Мне сказали, что у меня посттравматическое расстройство - как у солдат после Афгана, видимо, бывает - но у меня не в такой острой форме.

Весь її "злочин" у тому, що мама взяла двох дітей прогулятися парком. Для розваги вони залізли на пагорб. А далі - випадковий перехожий запанікував - мовляв, пагорб небезпечний. Викликав копів! Ті повезлИ Катю в дільницю, на багато годин арештували, не давали води, тисли та знущалися. Не дозволяли дзвонити ні чоловікові, ні адвокату... І примусово відправили в психлікарню!

Катерина Панова, постраждала від зловживань поліцейських.

Они видят в вас только преступника. А раз ты преступник, то и все - с тобой обращаются, как с преступником. И после этого мне позвонили-написали полсотни человек - мигрантов наших, очень многие из Украины, из других стран, которые рассказали про очень похожие истории. А в двух случаях - в наручниках были дети: 12-летний мальчик и 14-летняя девочка.

У новому законопроекті якраз і пропонують змінити стандарти, за якими оцінюють дії поліцейського. Зараз офіцеру достатньо просто довести керівництву, що вони "доцільні". Якщо закон ухвалять, копів, які застосували силу, не каратимуть тільки в тому разі, якщо їхні дії були "життєво необхідними". Та протестувальники вважають: цього замало - і вимагають... ліквідувати поліцію.

Сабіна Стрінгс, експертка з історії американських силових структур:

Поліція у США виникла як структура, що працювала на білих плантаторів: аби чорні раби не втекли. І коли поліція вже стала тією організацією, яку ми бачимо зараз, у неї однаково лишилося неписане правило: з темношкірими можна робити, що заманеться.

На вулиці перед Білим домом величезними жовтими літерами написали "Defund the police" - заберіть у поліції бюджети. Бо фінансування величезне, а контролю за копами немає. Статистику рівня злочинності взагалі закрили!

Кевін Коклі, професор, вивчає поліцейську статистику:

Часто складно зрозуміти, що діється! Бо до 2014 року взагалі не вели жодної статистики щодо фактів поліцейського насильства! І як тепер порівнювати, зрозуміти тенденції, щось радити?!

Довго не з'ясовувати вирішили в Міннеаполісі. Місті, де й стався інцидент із Флойдом. Рішенням міської ради поліцейське управління, що існує 150 років, - розформували.

Джейкоб Фрей, мер Міннеаполіса:

Ви питаєте, чи я "за" масштабну реформу, яка змінить усю расистську поліцейську систему? Відповідь - безперечно!

Але що буває в умовах такого вакууму - добре видно у Сієтлі, де анархісти захопили 6 кварталів і проголосили... автономну від США зону! Мер міста - демократка, яка підтримує протести, - наказала офіцерам залишити дільницю. Як наслідок, поліцейський відділок здали (ось на ньому замість "поліцейський департамент" тепер написано "народний департамент").

Кармен Бест, шеф поліції Сіетла:

Кількість дзвінків на номер 911 з цього району збільшилась утричі! Зґвалтування, розбій, інші злочини. А ми в цей район просто не можемо потрапити.

Мітингарі встановили барикади і контролюють величезну територію, де хтось - радіє свободі, а хтось - стривожений.

Я хотів це особисто відчути, всі ці емоції. Адже одна річ - дивитися по телевізору, інша - самому відчути!

А я, як один з тих, хто живе в цьому районі, намагаюсь зрозуміти - а далі що? Поліція сюди вже не повернеться без серйозних боїв. І може хоч хтось скаже - як тепер тут жити?

Трамп критикує владу Сіетла за бездіяльність і погрожує Нацгвардією.

Дональд Трамп, резидент США:

Ми не дозволимо, щоб Сіетл був окупований анархістами, я їх навіть "протестувальниками" не можу назвати. Якщо треба буде ввести військо в місто - ми це зробимо.

Трамп каже і робить те, що хочуть його виборці. Які і його противники - демократи. Тож проблема вкотре стала політичною. А люди, які постраждали від поліцейського свавілля, - такі як Катерина Панова, чию історію ви вже знаєте, - всерйоз стурбовані. Кажуть, за політикою можуть знову втратити шанс на зміни.

Катерина Панова, постраждала від зловживань поліції:

Законы написаны таким образом, что если мне руку не оторвали - то все мои и детей психологические страдания и наша травма - оно не играет роли! Нужно, чтобы из тебя было просто кровавое месиво - чтобы суд всерьез рассматривал это дело против полиции.

До системної зміни навряд чи дійде, бо Трамп навіть той документ, що пропонують демократи пообіцяв ветувати. Тож, історія Флойда точно змінить Америку, уже змінює. Але, вочевидь, не настільки, щоб більше ніколи не повторитися.