В Україні стрімко росте кількість хворих на COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні триває хвиля коронавірусних антирекордів. Сьогоднішні цифри знову невтішні: плюс 753 нових випадки зараження. Загальна ж кількість уже перевищила 30 з половиною тисяч. Лідером антирейтингу стала Львівська область - понад 130 інфікованих. У Закарпатті та Києві - більше 70.
У Міністерстві охорони здоров'я вкотре нагадали про необхідність дотримуватися карантинних обмежень, навіть пригрозили порушникам суворим покаранням.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я:
Кожного дня ми встановлюємо антирекорд. Все це впливає на погіршення ситуації. COVID-19 - це важка хвороба. Не варто ставитись до неї легковажно. Звичайно, ми приймаємо і далі будемо приймати міри. Сьогодні у нас буде скликана комісія. Це рішення було прийняте вчора під час урядової наради. Для того, щоб розуміти - що у нас відбувається в кожному з регіонів. Пом'якшення карантину - це не скасування.
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