В Україні триває хвиля коронавірусних антирекордів. Сьогоднішні цифри знову невтішні: плюс 753 нових випадки зараження. Загальна ж кількість уже перевищила 30 з половиною тисяч. Лідером антирейтингу стала Львівська область - понад 130 інфікованих. У Закарпатті та Києві - більше 70.

У Міністерстві охорони здоров'я вкотре нагадали про необхідність дотримуватися карантинних обмежень, навіть пригрозили порушникам суворим покаранням.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я: