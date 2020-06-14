В воскресенье 14 июня, в Днепре на берегу речки Шиянки в Самарском районе, правоохранители нашли тело повешенного мужчины. Предварительно, умерший повесился на рукаве кофты. Об этом сообщает "Информатор" с места события.

По данным источника тело обнаружили за улицей Чаплинской у реки Шиянка недалеко от моста около 12:30. По предварительным данным, мужчина повесился на дереве при помощи кофты несколько дней назад. Документов при нем не было.

На месте работают правоохранители. Как сообщает источник, что возможно мужчина покончил с собой. Но официальных заявлений от полиции пока нет.

Вероятно, это суицид- на убийство пока ничего не указывает. Ожидают приезда судебно-медицинский экспертов - они установят причины смерти.

Личность и причину смерти - устанавливают правоохранители.

Напомним, ранее на Луганщине произошла страшная трагедия - отец с сыном утонули в реке.

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