Правоохранители обнаружили жуткую "находку" на берегу реки (фото 18+) [ Редактировать ]
В воскресенье 14 июня, в Днепре на берегу речки Шиянки в Самарском районе, правоохранители нашли тело повешенного мужчины. Предварительно, умерший повесился на рукаве кофты. Об этом сообщает "Информатор" с места события.
По данным источника тело обнаружили за улицей Чаплинской у реки Шиянка недалеко от моста около 12:30. По предварительным данным, мужчина повесился на дереве при помощи кофты несколько дней назад. Документов при нем не было.
На месте работают правоохранители. Как сообщает источник, что возможно мужчина покончил с собой. Но официальных заявлений от полиции пока нет.
Вероятно, это суицид- на убийство пока ничего не указывает. Ожидают приезда судебно-медицинский экспертов - они установят причины смерти.
Личность и причину смерти - устанавливают правоохранители.
Напомним, ранее на Луганщине произошла страшная трагедия - отец с сыном утонули в реке.
Читайте также, на Харьковщине мужчина пытался подорвать себя на гранате.
по теме
В Днепре мужчину спасли от неминуемой гибели (видео)
Молодого человека увидели на камерах видеонаблюдения
Руйнівний буревій накоїв лиха у Дніпрі
За лічені хвилини дороги Дніпра перетворилися на річки, машини зупинилися, вода піднялася майже на сімдесят сантиметрів - усього за 15 хвилин випала півторамісячна норма опадів
Обстрелы в Широкино: Российские оккупанты разрушили жилой дом во время минометного обстрела
Во время минометного обстрела по Широкино разрушен жилой дом мирных жителей
Конфлікт на Русанівських садах: чому місцеві жителі вийшли на масштабний протест?
Сотні жителів району вкотре вийшли на акцію проти свавілля будівельників, адже через рух великогабаритного транспорту - центральна дорога руйнується, а ремонтувати її нікому. На місце подій прибули спецпризначенці - на чий бік вони стали?
В Харькове пьяная женщина устроила жуткое ДТП (фото)
Пьяная женщина на Audi A3 врезался в припаркованный автомобиль