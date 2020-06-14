Трагедия на Луганщине: вода "убила" мужчину с ребенком [ Редактировать ]
В Луганской области в городе Северодонецк произошла трагедия на воде, во время купания в озере Чистое утонули отец и сын. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).
Со слов очевидцев, мужчина 1987 года рождения вместе с сыном 2011 г. р. купались в озере, но в какой-то момент люди увидели, что они за длительное время так и не вынырнули из воды.
Водолазы и спасатели достали тела из реки/Фото: gov
К месту происшествия вызвали полицию, медиков и группу водолазов. Через некоторое время спасатели и водолазы со дна озера подняли тела мужчины и ребенка.
Спасатели/ фото: gov
Что стало точной причиной смерти мужчины и подростка - пока не известно.
Но в ГосЧС напомнили, что плавать нужно только в специально отведенных и определенных местах, а также призвали не прыгать в воду, где глубина и состояние дна неизвестны.
Напомним, 14 июня Владимир Зеленский почтил память погибших над Луганском воинов.
Ранее мы сообщали, что на Харьковщине мужчина пытался подорваться на гранате.
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