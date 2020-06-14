Несколько телеканалов публиковали фейковые сюжеты о том, что буря в Днепре смыла плитку, что привело к человеческим жертвам.

Об этом пишет один из пользователей Facebook.

По его словам, два телеканала показали сюжеты, о том, что вся тротуарная плитка была смыта дождем, а все, кто в это время передвигался по ней погибли.

Сегодня, ровно два телеканала, принадлежащих олигархам, опубликовали сюжеты о том, что вся плитка на улице Короленко в Днепре полностью смыта дождем и большинство всех там находящихся умерли.

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Ранее мы писали о том, что YouTube-канал "9-channel" опубликовал сюжет о том, что в Днепре дождь смыл реконструкцию, стоимостью 102 миллиона гривен.