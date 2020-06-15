Туреччину сколихнув потужний землетрус [ Редактировать ]
Землетрус магнітудою 5,7 стався на сході Туреччини. Одна людина загинула, ще дев'ятеро зазнали травм. Серед них - охоронці місцевої військової бази. Вони опинилися під уламками оглядової вежі, яка завалилася під час підземних поштовхів.
Подекуди пошкоджені старі будівлі, на дорогах з'явилися тріщини. На місці працюють рятувальники.
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