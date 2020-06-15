Верховна Рада розглядатиме закон про всеукраїнський референдум [ Редактировать ]
Перший пішов. Законопроєкт про всеукраїнський референдум - можуть ухвалити вже цього тижня. Це перший документ із так званого блоку про народовладдя.
Узятися за його розгляд депутати планують у четвер. За документом, щоб ініціювати референдум, потрібно буде зібрати не менше ніж три мільйони підписів. А його результати будуть дійсними, якщо в голосуванні візьме участь не менше ніж половина зареєстрованих виборців. На референдум можна буде виносити питання загальнодержавного значення. Але не всі.
Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради України:
Перше - якщо питання суперечить конституції чи стандартам міжнародного права. Друге обмеження, яке ми встановили це не можуть виноситись питання які суперечать державній безпеці, територіальній цілісності, або пропагують міжетнічні або міжнаціональні нюанси, третій запобіжник, ми взяли неможливість внесення питань які стосуються амністії, податків і питань пов'язаних з бюджетом.
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