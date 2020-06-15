На референдум можна буде виносити питання загальнодержавного значення, але не всі

Перший пішов. Законопроєкт про всеукраїнський референдум - можуть ухвалити вже цього тижня. Це перший документ із так званого блоку про народовладдя.

Узятися за його розгляд депутати планують у четвер. За документом, щоб ініціювати референдум, потрібно буде зібрати не менше ніж три мільйони підписів. А його результати будуть дійсними, якщо в голосуванні візьме участь не менше ніж половина зареєстрованих виборців. На референдум можна буде виносити питання загальнодержавного значення. Але не всі.

Руслан Стефанчук, заступник голови Верховної Ради України: