Задорога охорона. У Сполучених Штатах Дональда Трампа звинувачують у марнотрацтві - адже лише захист столиці від протестувальників національною гвардією вже обійшовся у 21 мільйон доларів! А президент погрожував ще й армію задіяти. Чи стримають його ці звинувачення? Розбирався Дмитро Анопченко.

Рішення у розпал протестів викликати до Вашингтона національну гвардію ухвалив особисто президент. Утворивши "живі ланцюжки", під градом образливих слів вони стримували протестувальників біля Білого дому, а ще охороняли центр столиці, посиливши поліцейські наряди. Трамп був задоволений і тепер погрожує перекинути "гвардійців" і в інші регіони, де заворушення ще тривають (той же Сіеттл). Але преса з'ясувала - для держави це дороге задоволення.

CNN отримала службові дані, з яких стало зрозумілим: використання Нацгвардії у столиці обійшлось платникам податків у 21 мільйон доларів! Бійців перекинули до столиці з 12 штатів, везли, розмістили, годували, виплачували додаткові гроші. То ж і вийшло, що утримання одного лише нацгвардійця у Вашингтоні протягом одного лише дня обійшлось у 530 доларів, а вони всі тут майже тиждень були.

У Пентагоні тепер розпочали повний аудит - проаналізують використання Нацгвардії по всій країні і витрати на це. І повідомили - одночасно задіяли 74 тисячі офіцерів, це була найбільша операція за всю історію.

А організатори протестів сподіваються, що фінансовий скандал зупинить Трампа - і хоча б через рекордні витрати він більше не надсилатиме нацгвардію у бунтівні міста, залишить на базах. Так само президент погрожував задіяти армію у тих містах і штатах, де влада (в основному політики-демократи) не стримують поширення протестів або погроми. Але конгрес (а він розпоряджається бюджетними грошима) спробує це зупинити, мотивуючи не політикою, а необхідністю заощаджувати.

Є і ще один конфлікт.

Секретна служба США (а це аналог української держохорони) змушена була офіційно визнати, що використовувала проти протестувальників перцовий газ. До цього вона це спростовувала.

Відступили побачивши відеодокази, зібрані правозахисниками. І американська рада громадянської свободи із президентською охороною тепер судитиметься. Звунувачує Secret Service у надмірній жорсткості і неспівмірності загрози, яку становили протести, і силової відповіді.

А головне, чого прагне, щоб суд заборонив (або хочаб обмежив) використання спецзасобів проти людей. Якщо це станеться рішення щодо конкретного випадку стане прецедентом і обмежить дії силовиків по всій країні.