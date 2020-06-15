Про першу перемогу над COVID-19 оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Відсьогодні всю територію держави - разом зі столичним регіоном, де спалах коронавірусу був найсильніший оголосили "зеленою зоною". Тепер, за словами Макрона, головним завданням стане економічне відродження країни та збереження соціального порядку. Водночас президент застеріг громадян, що радіти успіху зарано.

Еммануель Макрон, президент Франції: