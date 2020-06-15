Франція перемогла COVID-19 - Еммануель Макрон [ Редактировать ]
Про першу перемогу над COVID-19 оголосив президент Франції Еммануель Макрон. Відсьогодні всю територію держави - разом зі столичним регіоном, де спалах коронавірусу був найсильніший оголосили "зеленою зоною". Тепер, за словами Макрона, головним завданням стане економічне відродження країни та збереження соціального порядку. Водночас президент застеріг громадян, що радіти успіху зарано.
Еммануель Макрон, президент Франції:
Наш прогрес не означає, що вірус подоланий, а ми можемо розслабитися. З ним доведеться жити ще довго, поважати всі правила безпеки та дистанціювання. Літо цьогоріч не буде таким, як зазвичай. Ми маємо краще дослідити цей вірус, щоби бути сильнішими, у разі пандемія повернеться.
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