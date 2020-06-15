В МИД дали советы украинцам, которые планируют путешествовать за границу [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Украины обновило рекомендации для украинцев, которые планируют выехать за границу. Об этом сообщает Консульская служба Украины.
В Службе отметили, что в случае выезда за рубеж необходимо ориентироваться на актуальные данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по распространению COVID-19.
В случае если поездка уже запланирована и оплачена, в ведомстве попросили убедиться или может состояться путешествие.
Для этого необходимо:
- связаться с авиакомпанией, турфирмой или оператором, через которого бронировалась поездка, и уточнить актуальное состояние карантина в стране, а также проверить статус бронирования. Необходимо находиться с оператором на постоянной связи;
- связаться с посольством страны, в которую запланирована поездка, а также с представительством этого государства в Украине. Официальные органы смогут предоставить полную и актуальную информацию о действующем карантине;
- позаботиться о безопасности, а именно: изучить условия страхового полиса;
- позаботиться о наличии допсредств на случай чрезвычайной ситуации (отмена обратных рейсов и необходимость приобрести новые билеты, вынужденное пребывание в стране более запланированные сроки и т.д.);
- взять с собой в поездку необходимые лекарства "с запасом" - на случай вынужденной задержки за рубежом;
- проверить состояние здоровья перед поездкой.
Если же граждане Украины находятся в стране, где продолжают фиксировать случаи заражения граждан COVID-19 необходимо:
- связаться с ближайшим дипломатическим учреждением Украины и предоставьте информацию о своем местонахождении и контактные данные.
- зарегистрироваться на веб-ресурсе "ДРУГ";
- проявлять повышенное внимание и осторожность;
- избегать посещения пораженных вирусом регионов;
- следить за всеми сообщениями местных органов власти и в обязательном порядке соблюдать имеющиеся требования;
- следовать рекомендациям путешествующим на сайте МИД Украины, веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины" и оперативной странице МИД в Facebook.
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