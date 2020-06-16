Во вторник, 16 июня, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца недели Минздрав примет решение о проведении внешнего независимого оценивания в Украине.

Мы планируем провести ВНО, но определили два четких критерия для его проведения. Будем определяться 19-20 июня в соответствии с этими критериями. По состоянию на сегодня они разрешают провести ВНО.

Министр также напомнил критерии проведения ВНО.

Это и проведение термоскрининга, обязательный допуск в масках, рассадка с соблюдением социальной дистанции. Обязательно должны быть определены маршруты доставки, какими доезжают люди к пунктам оценивания. Не допускаются посторонние кроме тех, кто сдает ВНО и инспекторов.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможной отмене внешнего независимого оценивания в 2020 году.