Будет ли ВНО-2020: когда решат вопрос [ Редактировать ]
Во вторник, 16 июня, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что до конца недели Минздрав примет решение о проведении внешнего независимого оценивания в Украине.
Мы планируем провести ВНО, но определили два четких критерия для его проведения. Будем определяться 19-20 июня в соответствии с этими критериями. По состоянию на сегодня они разрешают провести ВНО.
Министр также напомнил критерии проведения ВНО.
Это и проведение термоскрининга, обязательный допуск в масках, рассадка с соблюдением социальной дистанции. Обязательно должны быть определены маршруты доставки, какими доезжают люди к пунктам оценивания. Не допускаются посторонние кроме тех, кто сдает ВНО и инспекторов.
Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможной отмене внешнего независимого оценивания в 2020 году.
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Он также добавил, что ВНО в этом году будут сдавать 31 тысяч киевлян и только 17 тысяч - выпускники
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