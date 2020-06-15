Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможной отмене внешнего независимого оценивания в 2020 году. Об этом он заявил в комментарии LB.ua.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что власти могут в этом году отменить ВНО, которое должно начаться уже 25 июня и продлится до 17 июля.

Все будет зависть от эпидситуации. В субботу на комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям мы обсуждали разные варианты: что ВНО будет проведено в запланированные даты, что оно будет перенесено и что оно будет отменено. Эпидситуация может повлиять на любой из этих вариантов, поэтому окончательное решение по проведению ВНО с 25 июня по 17 июля мы примем 22 июня.

По его словам, если ситуация будет не хуже, чем сейчас, то ВНО состоится в срок.