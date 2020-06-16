16-летняя чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров Люси Дуади погибла во французских Альпах.

Об этом сообщает Французская федерация скалолазания.

Отмечается, что девушка осматривала скалы вместе с друзьями на границе муниципалитетов Кроль и Сент-Панкрас в ее родном департаменте Изер. Трагедия случилась в результате рокового стечения обстоятельств - во время перехода между двумя секторами для скалолазания Дуади поскользнулась и упала со 150-метровой высоты.

В 2019 году Дуади завоевала золото на чемпионате мира по скалолазанию среди юниоров, она считалась восходящей звездой этого опасного вида спорта. В прошлом году Дуади дебютировала во взрослых соревнованиях, став пятой на Кубке мира в Колорадо.

Девушка выступала в дисциплине боулдеринг (прохождение серим коротких, 5-8 перехватов, предельно сложных трасс), которая включена в программу Олимпиады-2020 в Токио.

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