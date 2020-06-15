В Одессе в больнице от инсульта умерла участница сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева. Девушка принимала участие в ультрамарафоне "Ультра-Трейл Куяльник".

Об этом сообщил представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов в Facebook.

Читайте также Марафон заради перемоги над коронавірусом: Євросоюз збирає кошти на розробку вакцини

"Инсульт. Врачи делали все, что могли. Но вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне, когда температура под 40 градусов", - говорится в сообщении.

Спортсментку искали 8 часов после того, как она отметилась на последнем перед финишем контрольном пункте за 10 км до окончания дистанции. Однако до финиша она не дошла.

Сначала участники марафона подозревали, что девушку похитили. На поиски спортсменки направили полицию с кинологами. В итоге Екатерину Катющеву нашли без сознания, в больницу ее доставили уже в сознании.

Спортсменка получила тепловой удар. Отмечается, что на местности, где проходил марафон, практически не было деревьев и естественной тени.

Один из участников поисков Екатерины, Игорь Мишко, подчеркнул, что спорстменка имела достаточно высокий уровень подготовки и была среди лидеров во время этого забега. Однако до сих пор она не принимала участия в подобных марафонах. Полная дистанция ультрамарафона составляет 67 километров.

Ранее мы писали о том, что французский легкоатлет пробежал марафон, не выходя из дома.