Стерненко изменили место домашнего ареста на Киев [ Редактировать ]
Шевченковский районный суд пересмотрел решение о домашнем аресте активисту Сергею Стерненко. Ему изменили место отбывания домашнего ареста с Одессы на Киев. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Соответствующее решение было принято 16 июня судьей Еленой Мелешак. Во время судебного заседания сторона защиты Стеренко просила об отводе судьи Мелешак, однако данное решение было отклонено.
Отметим, в 2018 году на Стерненко было совершено нападение, во время которого он нанес нападавшему удар ножом в сердце, отчего тот скончался. 11 июня правоохранители сообщили Стерненко подозрение в умышленном убийстве и ношении холодного оружия.
Напоним, 15 июня, Печерский районный суд избрал Стеренко меру пресечения в виде домашнего ареста на 60 дней по месту прописки - в военной части Одессы.
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