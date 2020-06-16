Саммит ЕС рассмотрит реализацию Минских соглашений [ Редактировать ]
Лидеры стран Европейского союза рассмотрят вопрос реализации Минских соглашений относительно урегулирования конфликта на Донбассе. Данный вопрос будет вынесен на саммит Евросоюза 19 июня.
Об этом говорится в приглашении главы Совета Европы Шарля Мишеля участникам саммита.
Саммит пройдет при участии всех 27 стран-членов Евросоюза в режиме онлайн-конференции.
"В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации минских договоренностей", - говорится в приглашении.
Центральной темой саммита станет Многолетние финансовые рамки и План восстановления экономики ЕС.
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