В среду, 17 июня, в столичном метрополитене, на платформе станции метро "Театральная", произошла стычка. Полиция задержала двух человек. Об этом сообщили в полиции Киева.

Мужчин доставили в управление полиции в метрополитене.

Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушение.

На странице метрополитена в Facebook появились фото с места происшествия.

Ранее мы писали о том, что в киевском метро задержали мужчину, проникшего в туннель.