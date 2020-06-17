Мужчины устроили драку на перроне метро "Театральная" [ Редактировать ]
В среду, 17 июня, в столичном метрополитене, на платформе станции метро "Театральная", произошла стычка. Полиция задержала двух человек. Об этом сообщили в полиции Киева.
Мужчин доставили в управление полиции в метрополитене.
Между двумя агрессивно настроенными мужчинами и группой лиц возникла словесная перепалка, которая перешла в драку с применением газовых баллончиков. Правоохранители вмешались и прекратили правонарушение.
На странице метрополитена в Facebook появились фото с места происшествия.
Ранее мы писали о том, что в киевском метро задержали мужчину, проникшего в туннель.
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