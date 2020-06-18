В Україні минулої доби зафіксували 758 нових інфікувань коронавірусом. 31 людина померла. Найгірші показники наразі на Львівщині, Закарпатті та Буковині. У МОЗі вкотре закликали українців - відповідальніше ставитися до власного здоров'я.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

СOVID-19 - це не іграшки, не треба до нього відноситись легковажно. Дотримуйтесь тих правил, тих рекомендацій, про які завжди наголошує МОЗ - користуйтесь масками, користуйтесь антисептиками, дотримуйтесь соціальної дистанції. Ви бачите статистику, яка кожного дня надається МОЗом і вона останній тиждень дуже сумна.