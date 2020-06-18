Дело Гандзюк: защита Мангера объявила отвод судьи [ Редактировать ]
Защитники председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера объявили отвод судьи.
Об этом заявил прокурор по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Андрей Синюк, сообщает Радио Свобода.
Слушание об отводе судьи назначено на четверг, 18 июня, на 9:00.
Напомним, по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк около 7 утра был задержан председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер.
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