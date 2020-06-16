Во вторник, 16 июня, Служба безопасности Украины задержала Владислава Мангера, подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк. Его доставляют в суд.Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Мангера задержали сегодня утром на выполнение постановления следственного судьи Печерского районного суда.

В настоящее время правоохранители доставляют его в Киев в Печерский районный суд, где судья будет рассматривать ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В Офисе генпрокурора отметили, что изменить меру пресечения Мангеру решили после угроз последнего свидетелям и членам их семей.

Сейчас действующая мера пресечения в виде залога в отношении главы Херсонского областного совета не выполняет задач уголовного судопроизводства и не позволяет предотвратить возможное совершение новых уголовных правонарушений.

Нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло летом 2018 года, ее облили концентрированной серной кислотой. Спустя несколько месяцев она умерла. На сегодня наказание отбывают исполнители преступления.

Ранее сообщалось, что в ГПУ сменили прокуроров по делу Гандзюк. А также в СБУ назвали мотивы убийства. Позже следствие назвало заказчика убийства Екатерины Гандзюк.