Кількість хворих на СOVID-19 б'є чергові антирекорди. За попередню добу в Україні 829 нових інфікувань. Від ускладнень після інфекції померли 23 пацієнти. Загалом, із початку спалаху епідемії в Україні вірус підхопили понад 34 тисячі осіб. Із них 15 з половиною тисяч - вилікувалися. Жертвами СOVID-19 стали 966 людей. Найбільше заражень у Києві, на Рівненщині, Львівщині та на Буковині. В МОЗі кажуть: суворий карантин можуть повернути із 22 червня в областях із найвищою статистикою захворюваності на коронавірус.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: