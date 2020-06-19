СOVID-19 в Україні б'є чергові антирекорди [ Редактировать ]
Кількість хворих на СOVID-19 б'є чергові антирекорди. За попередню добу в Україні 829 нових інфікувань. Від ускладнень після інфекції померли 23 пацієнти. Загалом, із початку спалаху епідемії в Україні вірус підхопили понад 34 тисячі осіб. Із них 15 з половиною тисяч - вилікувалися. Жертвами СOVID-19 стали 966 людей. Найбільше заражень у Києві, на Рівненщині, Львівщині та на Буковині. В МОЗі кажуть: суворий карантин можуть повернути із 22 червня в областях із найвищою статистикою захворюваності на коронавірус.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Якщо ми проаналізуємо цифри, які ми бачимо останній тиждень і порівняємо з місячною давністю, то кількість захворюваності за добу зросла в два рази. це все результат того, що ми українці "повністю скасували" карантинні обмеження. я вважаю, що нам треба вже задуматися і просто вдуматися в ці цифри, які ми оголошуємо кожного дня.
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