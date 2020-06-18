В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья не могут отправить сообщения.

Такие данные приводит Downdetector.

Сбой зафиксировали в Германии, Италии, Испании, Беларуси, Молдове, России. В частности, много городов Украины затронул этот сбой. Пользователи Одессы, Севастополя, Хмельницкого, Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Луганска и Сум сообщили, что не могут отправить сообщения.

Большинство пользователей жалуются на то, что не могут подключиться к приложению или отправить сообщение.

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