В работе Telegram произошел сбой [ Редактировать ]
В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой. Пользователи из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья не могут отправить сообщения.
Такие данные приводит Downdetector.
Сбой зафиксировали в Германии, Италии, Испании, Беларуси, Молдове, России. В частности, много городов Украины затронул этот сбой. Пользователи Одессы, Севастополя, Хмельницкого, Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Луганска и Сум сообщили, что не могут отправить сообщения.
Большинство пользователей жалуются на то, что не могут подключиться к приложению или отправить сообщение.
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