Верховна Рада не дала уряду Шмигаля імунітет на рік. Народні депутати провалили голосування і за оновлену програму діяльності Кабінету міністрів. А ще - відмовились відпускати Святослава Вакарчука, який хотів скласти депутатський мандат.

З другої спроби. Перша була два тижні тому. Прем'єр Шмигаль презентує програму дій уряду на рік. Серед пріоритетів - підтримка вітчизняного виробника і соціальний захист населення.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Підтримка українського виробника - це підтримка малого і середнього бізнесу, це підтримка енергетики і фермерів, це оновлена медична реформа і зміни до пенсійної системи, це здешевлення кредитів і підвищення соціальних стандартів, створення національного авіаперевізника.

Однак навіть доопрацьовану урядову програму нардепи не ухвалили.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

І знову уряд приходить до нас з програмою, і знову програма схожа на твір і знову програму не схвалив навіть комітет, і знову "двійка".

Антон Поляков, народний депутат, позафракційний:

Де відповіді на питання про 500 тис. робочих місць, про підтримку ФОПів, а саме прийняття законопроектів, які відміняють "антифопівські" законопроекти?

Схоже, депутати взагалі хочуть розпустити Кабмін.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Вас треба висилати за сотий кілометр від Кабміну, щоб в цей радіус Ви не заходили! Тепер, що треба робити - це підписи, які фракція "Євросолідарність" збирає за відставку цього уряду. Тут не програму треба приймати, а треба гнати в шию!

Втім, поки що уряд працюватиме й далі, хоча за яким планом - не зрозуміло, бо ж презентована програма дій теж не зібрала голосів.

Натомість, чи не одноголосно обранці скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію для випускників. Фактично всі, хто не захоче, вступати до ВИШу після школи, отримають атестат без іспитів.

Роман Грищук, народний депутат, "Слуга народу":

Уявімо, що позаду мене сидять не спікер і віце-спікери парламенту, а три випускники. Руслан Стефанчук отримавши атестат не планує вступати до закладу вищої освіти - все, він звільнений. Дмитро Олександрович планує вступати - він іде, складає ЗНО і за результатами ЗНО вступає до університету.

Втім, в опозиції дорікають "Зе-більшості" за втрачений час.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська солідарність":

Такого "бардака" давно не було в країні! Ми бачимо, що зараз 18 - червня іспити давно мали відбутись і тільки зараз монобільшість підходить до вирішення цього питання.

Проте, зовнішнє незалежне оцінювання ніхто не скасовував. Усі охочі вступати до ВИШу - складуть тестування.