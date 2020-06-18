В Закарпатской области из-за роста заболеваемости коронавирусом возвращают ряд карантинных ограничений, сообщил в четверг, 18 июня, губернатор области Алексей Петров в Facebook.

Количество новых случаев СОVID-19 за последние 7 дней на 100 000 населения составляет 32.07, при заявленном показателе, который необходим для ослабления карантина, не более 12 человек на 100 000 населения. Следовательно, комиссия ТЭБ и ЧС решила запретить на всей территории области до улучшению эпидемической ситуации и принятия отдельного решения деятельность детсадов, межобластные перевозки.

Также запретили свадьбы и поминки с участием более 10 человек в помещениях. Опять будут закрыты бассейны, фитнес-центры и развлекательные заведения.

Также приняли решение возобновить работу контрольно-пропускного пункта на Абранском перевале с проведением температурного скрининга въезжающих на территорию области.

Вместе с тем комиссия пока решила не запрещать:

деятельность гостиниц (кроме функционирования в гостиницах ресторанов, бассейнов, спа-зон),

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном соединены,

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения (пригородном, городском, региональном и дальнем) между регионами.

Ранее мы писали, что в Украине четвертый день подряд фиксируют рост числа зараженных коронавирусом.