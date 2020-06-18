Коронавирус установил ужасающий антирекорд в Украине [ Редактировать ]
За сутки на территории Украины подтвердили 829 новых случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные СНБО.
По информации, за 24 часа от инфекции погибли 23 человека.
Отмечается, что наибольшее количество заболевших наблюдается в Черновицкой области (4135 больных), в Киеве (4084 случая), Львовская область (3398 инфицированных).
Известно, что за весь период эпидемии в Украине коронавирусом заразились 34 063 человека, еще 966 погибли.
Ранее мы писали о том, что в Украине могут ужесточить карантинные ограничения. Соответствующее заявления сделали в МОЗ.
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