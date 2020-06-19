Украинская певица Даша Астафьева показала, как отдыхает у друзей за городом. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

Снимок артистка подписала следующим образом:

Иногда мне кажется, что это моя судьба знакомить вас самыми красивыми и приятными открытиями... Просто чтоб вы знали, как нас балуют наши любимые друзья! И верили, что отдохнуть за два дня и поправить душевное состояние возможно! И даже самый вкусный в мире фондан от Анны Буткевич прямо в постель... И для этого, не обязательно лететь или ехать далеко.

Стоит отметить, что на видео Даша позирует в нюдовом купальнике с интересным принтом. Не секрет, что певица следит за своей фигурой, на что часто обращают внимание ее поклонники.

Подписчики активно комментируют снимок звезды:

"Извините за вопрос! У вас ягодицы свои? Или имплантаты? У Вас очень красивая фигура!", "Фигура бомбезная", "Ты прекрасна. Это правда. Такая естественная и чистая".

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