Даша Астафьева шокировала формами в купальнике (видео) [ Редактировать ]
Украинская певица Даша Астафьева показала, как отдыхает у друзей за городом. Соответствующее видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
Снимок артистка подписала следующим образом:
Иногда мне кажется, что это моя судьба знакомить вас самыми красивыми и приятными открытиями... Просто чтоб вы знали, как нас балуют наши любимые друзья! И верили, что отдохнуть за два дня и поправить душевное состояние возможно! И даже самый вкусный в мире фондан от Анны Буткевич прямо в постель... И для этого, не обязательно лететь или ехать далеко.
Стоит отметить, что на видео Даша позирует в нюдовом купальнике с интересным принтом. Не секрет, что певица следит за своей фигурой, на что часто обращают внимание ее поклонники.
Подписчики активно комментируют снимок звезды:
"Извините за вопрос! У вас ягодицы свои? Или имплантаты? У Вас очень красивая фигура!", "Фигура бомбезная", "Ты прекрасна. Это правда. Такая естественная и чистая".
Иногда мне кажется, что это моя судьба знакомить вас самыми красивыми и приятными открытиями... Просто чтоб вы знали, как нас балуют наши любимые друзья! И верили, что отдохнуть за два дня и поправить душевное состояние возможно! И даже самый вкусный в мире фондан от @annabutkevych.official прямо в постель...И для этого, не обязательно лететь или ехать далеко! Все лучшее доставили с любовью и заботой в @equides_club Маленький курорт от @alfaspa & @starpool.official с самым лучшим спа- оборудованием [attention] прямо в номере, с незабываемым интерьером от @annadesign_interior ! Уж мы с @moi_sofism точно знаем..что обязательно сюда вернёмся!
Публикация от Даша Астафьева (@da_astafieva)
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