Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками секретами своего рациона. Соответствующий пост Каменских опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как известно, звезда старается придерживаться правильного питания.

"Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка, и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера", - отметила певица.

Завтракает NK, как правило, овсянкой или овечьим йогуртом с фруктами и ягодами, а на ужин предпочитает мясо или рыбу и зеленый салат на оливковом масле.

А вот сладости и мучное в рационе певицы отсутствуют. Кроме того, Каменских выпивает 1,5-2 л воды в день.

"Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма", - подытожила звезда.

Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.

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