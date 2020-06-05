Что ест Каменских: певица раскрыла секреты стройности [ Редактировать ]
Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) поделилась с поклонниками секретами своего рациона. Соответствующий пост Каменских опубликовала на своей страничке в Instagram.
Как известно, звезда старается придерживаться правильного питания.
"Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка, и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера", - отметила певица.
Завтракает NK, как правило, овсянкой или овечьим йогуртом с фруктами и ягодами, а на ужин предпочитает мясо или рыбу и зеленый салат на оливковом масле.
А вот сладости и мучное в рационе певицы отсутствуют. Кроме того, Каменских выпивает 1,5-2 л воды в день.
МОЙ ПП-РАЦИОН 🍓 ⠀ Как вы и просили, рассказываю о своём питании. ⠀ Я ем дробно - 5 раз в день в одно и то же время (перерыв между приемами пищи - 3 часа). Так вырабатывается пищевая привычка и это влияет на скорость обмена веществ. Порции у меня всегда нормального размера ⠀ 🥣 Завтрак Овсянка или овечий йогурт(без добавок)+ ягоды или фрукты + можно чуть орехов 🌰 ⠀ Перекус 🥬 Омлет с авокадо или огурцом 🥑 К зелени добавляю ещё рукколу, листья салата и базилик. Омлет - только из взбитых яиц. Без молока или сливок. Так намного полезнее!👌🏼 ⠀ 🍛 Обед Он делится на три составляющие : 1️⃣варианты белка 🍴 отварная куриная грудка 🍴говяжий стейк на гриле 🍴паровая куриная котлета 🍴рыба (сибас, дорадо) на гриле 🍴или морепродукты + 2️⃣гарнир (гречка, бурый рис, киноа) + 3️⃣салат из овощей на оливковом масле 🥗 ⠀ 🥘Ужин Мясо или птица или рыба или морепродукты + зелёный салат (на оливковом масле) ⠀ 🥄Второй перекус 150 г творога жирностью 5% + чашка чёрного чая без сахара ⠀ На протяжении дня я позволяю себе одну чашку чая и одну чашку кофе ☕️ с растительным (миндальным или кокосовым) молоком. В остальное время пью чистую воду, 1,5-2 л за день 💧 ⠀ Вот и весь рацион! Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма ⠀ Если понравился пост, ставьте ❤️ на фото и сохраняйте себе) ⠀
Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
"Вкусно, просто и только польза для фигуры и организма", - подытожила звезда.
Ранее сообщалось, что Каменских поразила фанатов стройной фигурой.
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