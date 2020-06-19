В Украине назначили министра экологии: кто им стал [ Редактировать ]
В пятницу, 19 июня, Верховная Рада на заседании назначила министра экологии.
Им стал Роман Абрамовский. За его назначение проголосовали 264 народных избранника.
Его назначение должны были рассмотреть еще две недели назад, но отложили.
Роман Абрамовский окончил Киевский национальный университет внутренних дел.
Абрамовский в феврале-сентябре 2015 года занимал должность заместителя министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Был генеральным директором ЧАО "Укрстальконструкция" (Киев), первым заместителем главы правления ОАО ЕМЗ "Металлист". Заместителем главы Минэкоэнерго его назначили в октябре 2019 года.
В 2013-2014 годах был штатным помощником народного депутата Александра Бобкова (мажоритарщик, "Партия регионов", экс-директор "Горловского коксохима").
Ранее мы писали, что Кабмин уволил главу Госгеокадастра.
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