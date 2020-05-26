Кабинет министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

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Согласно распоряжению, Башлык уволен с должности главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в соответствии с частью первой статьи 87(1) закона "О государственной службе". Данная статья разрешают премьер-министру или профильному министру подать представление на увольнение на протяжении четырех месяцев с момента назначения.

Кроме того, обнародовано распоряжение о возложении обязанностей руководителя Госгеокадастра на первого замглавы Юлию Мороз.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал закон о доступе украинцев к кадастрам.