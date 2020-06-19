Десантный корабль США вошел в Черное море [ Редактировать ]
В четверг, 18 июня, вечером десантный корабль Соединенных Штатов USS Oak Hill (LSD-51) зашел в Черное море. На борту судна находятся морские пехотинцы с персоналом десантно-штурмового отряда.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.
Как сообщается, американский десантный корабль Oak Hill вошел в Черное море и присоединился к ракетному эсминцу USS Porter DDG78, который прибыл в сюда еще два дня назад. По словам командира боевой амфибийной группы Батаана Лэнса Лешера, Oak Hill вместе с эсминцем повысит безопасность на море и расширят взаимодействие с региональными партнерами.
Сейчас на десантном корабле находятся пехотинцы 26-го морского экспедиционного отряда и персонал штурмового десантного отряда.
Ранее мы писали, что в Черное море вошли корабли НАТО.
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