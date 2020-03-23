В 2020 году впервые состоялся коллективный заход сил НАТО в Черное море. Об этом сообщают стамбульские информационные порталы, отслеживающие прохождения кораблей через пролив Босфор и Мраморное море.

Это первый в 2020 году коллективный заход сил НАТО в Черное море. Группа кораблей состоит из флагманского канадского фрегата HMCS Fredericton (бортовой 337), итальянского фрегата Virginio Fasan F591 и турецкого фрегата TCG Salihreis F246. В Черном море к ним должен присоединиться румынский фрегат Regina Maria F222.

Канадский фрегат HMCS Fredericton уже в третий раз находится в Черном море, до этого он заходил в 2015 и 2016 годах, а итальянский - Virginio Fasan F591 пришел впервые. Это один из новейших фрегатов - он был включен в состав итальянского флота в 2012 году.

Раньше сообщалось о том, что российские корабли вошли в акваторию Азовского моря. А также в Черном море НАТО и Украина проводят учения.