Ошибся на 1,5 млн евро: мужчина случайно купил 27 электрокаров [ Редактировать ]
Житель Германии случайно заказал 27 электрокаров Tesla за 1,5 млн евро. Об этом сообщает lux.fm.
"Мужчина хотел приобрести одну машину. Но сайт, очевидно, решил иначе", - говорится в сообщении.
Дело в том, что немец, пытаясь стать владельцем Tesla Model 3, внес на сайте все данные, но при оплате произошла ошибка. Он повторил операцию - опять ничего. И так 26 раз.
Последний, 27 раз, оказался удачным. Впрочем, через некоторое время ему пришло подтверждение покупки - вместо 52 тысяч евро он должен был заплатить 1 404 000 евро.
Мужчина оперативно связался с представителем компании, и тот объяснил, что сайт время от времени дает сбой.
К слову, все заказы аннулировали. Теперь, чтобы все-таки приобрести желаемый автомобиль, мужчине придется сделать 28 попытку.
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