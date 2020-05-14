Австралиец, который выиграл в лотерею порядка 800 тысяч долларов, рассказал, что, купил лотерейный билет по ошибке. Об этом пишет novosti-n.org.

"На самом деле я хотел купить билет на участие в розыгрыше на предстоящих выходных, но случайно купил билет на розыгрыш уже прошедших выходных", - рассказал он.

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Везунчик признался: он очень счастлив, что так удачно ошибся.

"Я проверил свой билет на телефоне и не знал, что думать. Сначала я подумал, что это шутка. Даже сейчас я не совсем уверен. Я немного ошеломлен", - поделился своими эмоциями австралиец.

На данный момент счастливый обладатель 800 тысяч долларов строит планы, на что потратит свой приз.

Он признался, что первым делом хочет хорошенько отпраздновать выигрыш, а уже какими будут дальнейшие траты - покажет время.

Ранее сообщалось, что мужчина, потерявший работу из-за коронавируса, стал миллионером.

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