Украинец Алексей Ганшин создал уникальный веломобиль-электрокар. Свое необычное изобретение мужчина назвал Piligrim (Пилигрим). Чтобы доказать, что такой транспорт работает без проблем, изобретатель уже совершил несколько дальних путешествий на сотни километров между областями. Об этом сообщает autotheme.info.

Ганшин рассказал, что не только хотел испытать транспорт на прочность, проехав длинную дистанцию, но и занимался производством одной из своих моделей.

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При этом, мужчина планирует проехать весь путь без остановки на ночлег. Поскольку большая часть пути происходит по равнине, веломобилю это должно дать преимущество. Мужчине интересно посмотреть, сколько выдержит веломобиль в пути, ставить рекорд у него нет цели.

На необычный вид транспорта водители на дороге реагировали с любопытством, останавливались и много расспрашивали мужчину об изобретении.

Веломобиль с электромотором может вместить лишь одного пассажира, он экологичен и компактен. Изобретатель решил покрасить его в оранжевый цвет. Весит веломобиль всего 40 килограмм и при этом способен развить скорость до 45 км/ч. Крыша-козырек и лобовое стекло защищают водителя от дождя. После того, как батарея села, водитель может перейти на педальный привод.

Изначально мужчина хотел сделать транспорт, который бы мог заменить обычный велосипед и при этом быть комфортным. В итоге Ганшин создал даже два экземпляра. В планах мужчины в ближайшее время запустить производство трехколесных электромобилей. Не исключено, что они будут пользоваться спросом на европейском рынке, так как стоимость транспорта будет значительно ниже, чем аналоги в ЕС.

Ранее сообщалось, что самый странный в мире автомобиль продадут на аукционе.