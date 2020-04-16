В субботу, 11 апреля, пожарный-волонтер Чарльз Калвин из американского города Нью-Чикаго, штат Индиана, хотел узнать, перевели ли ему стимулирующую выплату в размере 1,7 тысячи долларов США, предназначенную для него и его ребенка. Мужчина вставил карту в банкомат и снял 200 долларов со своего счета.

Когда он посмотрел оставшийся баланс, то увидел, что на его счету лежит 8,2 миллиона долларов. Об этом пишет издание Daily Mail.

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"Калвин не поверил своим глазам и подумал, что банкомат выдал ошибку. Он несколько раз извлекал карту и вставлял ее вновь, но на экране банкомата вновь и вновь появлялся многомиллионный баланс", - говорится в сообщении.

В понедельник, 13 апреля, Калвин позвонил в банк. Ему сообщили, что огромной суммы денег больше нет на его счету, хотя причитавшуюся ему выплату он получил.

"Это печально. За секунду ты превращаешься из миллионера в бедняка. Но когда ты бедный, тебе больше некуда двигаться, кроме как вверх", - сказал пожарный.

Была ли это ошибка федерального правительства или банкомата - неизвестно.

Ранее сообщалось, что Зеленский пообещал миллион долларов изобретателю вакцины от коронавируса.