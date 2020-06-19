Україна знову б'є сумні рекорди. Захворюваність на COVID-19 стрімко зростає щодня. За попередню добу 921 інфікований коронавірусом. Від ускладнень померли 19. Від початку епідемії в Україні вірус підхопили майже 35 тисяч людей. Із них близько половини - вилікувалися.

Майже тисяча пацієнтів - хворобу не подужала. В МОЗі попереджають: з понеділка суворий карантин повернуть в областях із найвищими показниками захворюваності.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: