В регіонах України введуть додаткові карантинні обмеження [ Редактировать ]
Україна знову б'є сумні рекорди. Захворюваність на COVID-19 стрімко зростає щодня. За попередню добу 921 інфікований коронавірусом. Від ускладнень померли 19. Від початку епідемії в Україні вірус підхопили майже 35 тисяч людей. Із них близько половини - вилікувалися.
Майже тисяча пацієнтів - хворобу не подужала. В МОЗі попереджають: з понеділка суворий карантин повернуть в областях із найвищими показниками захворюваності.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми вважаємо, що в умовах адаптивного карантину в окремих регіонах повинні запроваджуватися жорсткі обмеження. Коли я говорю про жорсткі обмеження, я маю на увазі обмеження роботи тих чи інших закладів, в тому числі нічних клубів. Ми будемо ініціювати введення цих додаткових речей, скликання регіональних комісій для того, щоб вони вводили відповідні обмеження. ми не можемо гратися зі здоров'ям українців.
по теме
Українці розслабились та відучили "скасування" карантину - Максим Степанов
В Україні вона майже незмінна. Попередньої доби медики діагностували 656 нових інфікувань. 171 пацієнт одужав. 12 випадків - летальних. Загалом, від початку епідемії в країні занедужало майже 32 тисячі осіб. З них 900 померли
В Україні дозволять роботу баз відпочинку
Захворіло утричі більше, аніж одужало. Це статистика по коронавірусу за останню добу. Нових інфікувань 463 випадки. Перемогли недугу лише 140 людей. Лідер за кількістю заражень Київ.
Масочний режим в Україні не скасують - Максим Степанов
Втім, радіти зарано - обмеження можуть повернути, якщо тенденція з погіршення епідеміологічної ситуації збережеться - повідомив прем'єр Денис Шмигаль
Київщина та Буковина лідирують у кількості заражень коронавірусом
В Україні знижується загальна кількість хворих на коронавірус. За минулу добу 340 нових випадків. 10 летальних. Від COVID-19 уже вилікувалися дев'ять тисяч 690 українців. Померли 718
СOVID-19 в Україні б'є чергові антирекорди
За попередню добу в Україні 829 нових інфікувань. Від ускладнень після інфекції померли 23 пацієнти