Напруженою залишається ситуація на Львівщині. Щодня там нові рекорди за кількістю інфікованих. Втім, масово хворіють і самі медики. У львівських лікарнях за останні три тижні заразилися 237 медпрацівників, хоча здавалося б, є всі необхідні засоби захисту. У чому причина - з'ясовували мої колеги.

Не лише хворіють. Напередодні у віці 58 років помер медик, начальник Військово-медичного клінічного центру західного регіону Іван Гайда. За попередньою інформацією, через ускладнення від COVID-19. Загалом у Львові станом на сьогодні - інфіковані 237 медиків.

Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації:

В основному це є в тих лікарнях, які надають ургентну допомогу, не визначених ковід лікарнях, це лікарня швидкої допомоги яка лідирує, друге місце посідає обласна клінічна лікарня, замикає трійку це центр медичної допомоги.

Коронавірус підхопили лікарі, медсестри та санітарки. Більшість із них на амбулаторному лікуванні. Лише два десятки у стаціонарах у середньо-тяжкому стані. Симптоми в усіх схожі висока температура, ломота у тілі та задуха. Ось як описала свій стан телефоном медик, яка лікується вдома.

Роксолана Яремкевич, лікар-хірург клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова:

Загальний стан мій поступово покращується, хоча на даний час є виражена загальна слабість, температура, виражена втомлюваність і кашель.

На сьогодні медики в лікарнях забезепечені всіма необідними засобами захисту.

Леся Кобецька, медичний директор з лікувальної роботи Львівської лікарні швидкої допомоги:

Із-за того що навантаження велике на персонал, і в тому числі коди є виснаження пероналу є зниження імунної системи, це також впливає стресові ситуації, в тому числі лікар надає допомогу ургентно може бути випадково приспущена маска чи розірвана рукавичка, може також давати причину інфікування.

На Львівщині через значну кількість інфікованих карантин не послаблюють до понеділка. Уже наступного тижня чиновники вирішуватимуть, у яких районах області скасувати обмеження, а у яких навпаки - посилити.