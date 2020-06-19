У п’ятницю, 19 червня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Грищук розповів деталі стосовно проведення ЗНО в умовах карантину.

Чи залишиться в Україні ЗНО? Та чи є взагалі підстави говорити, що хтось у владі готується до скасування цієї системи?

Не йде мова взагалі про скасування зовнішнього незалежного оцінювання, тому що це прозорий єдино правильний інструмент для вступу до закладів вищої освіти. Державна підсумкова атестація складається у формі ЗНО, тому можливі були маніпуляції.

Учора ми прийняли законопроект, яким скасували тільки на цей рік обов'язковість державної підсумкової атестації. Тобто всі випускники отримають свідоцтво про повну загальну середню освіту. Випускник, який не планує вступати до закладів вищої освіти, може не йти на ЗНО. Усі ті випускники, які планують вступати до закладів вищої освіти, мають складати ЗНО, й тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання вступати до вищих навчальних закладів. Також якщо вступник склав ЗНО й хоче свою оцінку за державну підсумкову атестацію ввести в свідоцтво, він може змінити додаток до свідоцтва.

Чи все готове до проведення ЗНО цього літа? Все ж таки загроза коронавірусу вимагає особливих умов. Що зроблено для того, щоб убезпечити людей?

Тимчасово виконувач обов'язки міністра Любомира Мандзій доповідала сьогодні перед парламентом з приводу готовності Українського центру оцінювання якості освіти і регіональних центрів до ЗНО. За її словами, все готове. Кожен із тих, хто складає ЗНО, буде забезпечений масками; буде забезпечена соціальна дистанція як на вході, так і під час складання ЗНО. Проте готувалося все під усіх випускників, а через прийняття вчорашнього законопроекту, їх кількість скоротиться мінімум на третину.

Що ви особисто думаєте про ці суперечки навколо кандидатури на посаду міністра освіти? Коли все ж може бути голосування у залі за того чи іншого кандидата? Та чи ефективно зараз працює відомство з виконувачкою обов'язків на чолі?

Кожне міністерство повинне мати повноцінного міністра. І коли 4-5 місяців міністерство без міністра, то, все ж таки, виникають певні проблеми, й інколи навіть Комітету з питань освіти та науки доводилося ставати на захист освіти в Україні. Я вважаю, що міністр потрібен. З приводу кадрового призначення - на цьому тижні воно не відбулося, а наступний тиждень - не пленарний. Тобто через Раду воно може бути проведено мінімум через тиждень.