За минувшие сутки, 19 июня в Украине подтвердили еще 841 случай коронавирусной инфекции, 9 человек умерли. Об этом сообщает СНБО.

По сравнению с прошлым днем, число новых случаев Covid-19 уменьшилось на 80.

Лидером по количеству заражений является Львовская область (139), Закарпатская область (109) и Ровенская область (83).

Ранее сообщалось, что коронавирус разрешили лечить лекарствами без регистрации до 2021 года.