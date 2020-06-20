Коронавирус в Украине: последние данные (обновляется) [ Редактировать ]
Фото: REUTERS
За минувшие сутки, 19 июня в Украине подтвердили еще 841 случай коронавирусной инфекции, 9 человек умерли. Об этом сообщает СНБО.
По сравнению с прошлым днем, число новых случаев Covid-19 уменьшилось на 80.
Лидером по количеству заражений является Львовская область (139), Закарпатская область (109) и Ровенская область (83).
Ранее сообщалось, что коронавирус разрешили лечить лекарствами без регистрации до 2021 года.
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