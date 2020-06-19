В Україні зафіксували 666 нових випадків коронавірусу

За останню добу в Україні 666 нових інфікувань коронавірусом. 275 пацієнтів одужали. 11 випадків летальних. Загалом, від початку епідемії в країні COVID-19 діагностували у понад 32 тисяч людей. Більше як 14 з половиною тисяч вилікувалися. 912 пацієнтів померли