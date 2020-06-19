В пятницу, 19 июня, Верховная Рада за основу и в целом приняла законопроект, которым в Украине продлили разрешение лечить COVID-19 лекарствами без регистрации до 2021 года.

За документ проголосовали 311 депутатов.

Этот акт продлевает до 1 января 2021 срок действия закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении лечения коронавирусной болезни (COVID-19)" от 30 марта №539-IХ.

Закон №539-IХ позволил лечить больных коронавирусом незарегистрированными лекарствами, которые рекомендованы официальным органом США, стран - членов Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля для лечения COVID-19 в соответствующей стране.

Подчеркнем, эти препараты смогут применять только с согласия пациента или его близких родственников. Речь о случаях, когда только новый препарат может спасти жизнь пациента.

Также этот документ позволил использовать зарегистрированные лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения при наличии доказанной эффективности по лечению COVID-19.

Кроме того, закон существенно сократил сроки проведения предусмотренных законодательством процедур для проведения клинических испытаний и регистрации лекарств.

Но данный документ действовал только до 1 июля 2020 года. Теперь же он будет действителен до 1 января 2021 года.

Ранее мы писали о том, что в Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки инфекцию подтвердили у более 900 человек.