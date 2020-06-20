В субботу, 20 июня, в Днепре двое пьяных мужчин разбили стекла в трамвае №15 и сильно избили водителя. Об этом сообщает местное издание "Наше місто".

Нападение на водителя трамвая произошло около 6:00 утра на улице Давыдова. На остановке женщина-пассажир подошла к водителю и сообщила о пьяной компании, которая побила стекла. Водитель осмотрел вагон, доложил диспетчеру, остановил трамвай и вызвал полицию.

После того, как водитель сделал замечание хулиганам, они напали на него и разбили лобовое стекло в трамвае. Задержать дебоширов до прибытия полиции помогли сотрудники АЗС, расположенной неподалеку от места остановки.

Чтобы утихомирить и задержать хулиганов, наряду полиции пришлось вызывать подкрепление. У водителя рассечена бровь, на лице ссадины и кровоподтеки. Бригада скорой помощи забрала его в больницу.

Ранее сообщалось, что избившим водителя трамвая в Киеве за просьбу надеть маски грозит тюрьма.