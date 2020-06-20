В Днепре хулиганы разгромили трамвай и избили водителя (фото) [ Редактировать ]
В субботу, 20 июня, в Днепре двое пьяных мужчин разбили стекла в трамвае №15 и сильно избили водителя. Об этом сообщает местное издание "Наше місто".
Нападение на водителя трамвая произошло около 6:00 утра на улице Давыдова. На остановке женщина-пассажир подошла к водителю и сообщила о пьяной компании, которая побила стекла. Водитель осмотрел вагон, доложил диспетчеру, остановил трамвай и вызвал полицию.
После того, как водитель сделал замечание хулиганам, они напали на него и разбили лобовое стекло в трамвае. Задержать дебоширов до прибытия полиции помогли сотрудники АЗС, расположенной неподалеку от места остановки.
Чтобы утихомирить и задержать хулиганов, наряду полиции пришлось вызывать подкрепление. У водителя рассечена бровь, на лице ссадины и кровоподтеки. Бригада скорой помощи забрала его в больницу.
Ранее сообщалось, что избившим водителя трамвая в Киеве за просьбу надеть маски грозит тюрьма.
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