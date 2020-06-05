В Киеве группа людей избила водителя трамвая за то, что он отказался продолжать движение, пока все пассажиры не будут в защитных масках. Об этом сообщает в Facecook паблик dtp.kiev.ua.

На остановке трамвай совершал посадку и высадку пассажиров, и без масок зашла компания друзей. Их водитель и кондуктор попросили надеть маски, на что в ответ получили отказ в грубой форме.

Водитель попытался объяснить, что если они не оденут маски, то он не имеет права продолжать движение, и трамвай будет стоять пока не приедут копы. На это компания отреагировала крайне агрессивно, и накинулись на водителя с кулаками. Без сознания его забрала карета "скорой помощи". Полиция не стала задерживать хулиганов.

Ранее сообщалось, что в Киеве работники общественного транспорта выкинули из троллейбуса пожилого мужчину, который заходил в транспорт без маски.