Коронавирус продолжает "удерживать позиции" в Киеве [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 73 новых случая COVID-19.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, количество заболевших увеличилось до 4325 человек, всего за период эпидемии от инфекции погибли 98 человек.
Стала известна также возрастная статистика инфицированных:
- 41 женщина, возрастом от 21 до 85 лет;
- 28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;
- 4 детей – от 1 до 11 лет.
Известно, что наибольшее количество зараженных наблюдали в Шевченковском районе (15 человек), Святошинском и Днепровском районах (по 12 случаев) и в Печерском районе (10 инфицированных).
Фото: Telegram
Ранее мы писали о том, что в Украине увеличилось количество больных коронавируной инфекцией. Всего в стране зафиксировали более 36,5 тысяч случаев заболевания.
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На этот вопрос ответил Виталий Кличко
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