За сутки в столице зафиксировали 73 новых случая COVID-19.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, количество заболевших увеличилось до 4325 человек, всего за период эпидемии от инфекции погибли 98 человек.

Стала известна также возрастная статистика инфицированных:

41 женщина, возрастом от 21 до 85 лет;

28 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет;

4 детей – от 1 до 11 лет.

Известно, что наибольшее количество зараженных наблюдали в Шевченковском районе (15 человек), Святошинском и Днепровском районах (по 12 случаев) и в Печерском районе (10 инфицированных).

Фото: Telegram

Ранее мы писали о том, что в Украине увеличилось количество больных коронавируной инфекцией. Всего в стране зафиксировали более 36,5 тысяч случаев заболевания.